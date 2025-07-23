В Минцифры оценили, пользуется ли спросом самозапрет на оформление кредитов Шадаев заявил, что самозапрет на кредиты оформили около 13,5 млн россиян

На текущий момент самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» оформили уже порядка 13,5 млн россиян, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с правительством. По его словам, это позволяет гражданам не допустить нарушения их прав. Кроме того, 800 тысяч человек запретили совершение сделок с недвижимостью без их присутствия, передает пресс-служба Кремля.

А с 1 марта 13,5 млн граждан через «Госуслуги» установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены, — сказал Шадаев.

Россияне получили возможность устанавливать самозапрет на кредиты и займы 1 марта. Данный закон призван защитить граждан от мошенничества.

В ходе совещания Шадаев также отметил, что общее число российских пользователей портала «Госуслуги» превышает отметку в 117 млн человек. По его словам, сервисом пользуются 95% граждан страны старше 14 лет. Кроме того, на «Госуслугах» зарегистрировались около 3,5 млн иностранцев.