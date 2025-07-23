В Минцифры оценили, пользуется ли спросом самозапрет на оформление кредитов

На текущий момент самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» оформили уже порядка 13,5 млн россиян, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с правительством. По его словам, это позволяет гражданам не допустить нарушения их прав. Кроме того, 800 тысяч человек запретили совершение сделок с недвижимостью без их присутствия, передает пресс-служба Кремля.
А с 1 марта 13,5 млн граждан через «Госуслуги» установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены, — сказал Шадаев.
Россияне получили возможность устанавливать самозапрет на кредиты и займы 1 марта. Данный закон призван защитить граждан от мошенничества.
В ходе совещания Шадаев также отметил, что общее число российских пользователей портала «Госуслуги» превышает отметку в 117 млн человек. По его словам, сервисом пользуются 95% граждан страны старше 14 лет. Кроме того, на «Госуслугах» зарегистрировались около 3,5 млн иностранцев.