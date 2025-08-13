Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 05:17

«С улыбкой на лице»: свидетель рассказал об одном из стрелков в «Крокусе»

Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Один из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», стрелял в людей с улыбкой на лице, передает РИА Новости со ссылкой на показания потерпевшего. Как следует из материалов уголовного дела, один из нападавших демонстрировал пугающее хладнокровие во время массового убийства.

Один из них был азиат с бородой, без усов, с короткими волосами, запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице,поделился свидетель.

Теракт произошел 22 марта 2024 года в Красногорске. Боевики открыли автоматный огонь по посетителям концерта и подожгли зал. Помимо 149 погибших, один человек до сих пор числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения. Общий материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» получили оружие за день до совершения преступления. Для этого 21 марта 2024 года злоумышленники специально выбрали участок в лесу на территории Московского региона.

До этого стало известно, что организатор концерта группы «Пикник» заблаговременно не уведомил полицию Красногорска о том, что это мероприятие пройдет в «Крокусе». Однако, несмотря на это, инспектор-кинолог обследовал место проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, а к концертному залу стянули пеший наряд ППС.




суды
стрельба
Крокус Сити Холл
свидетели
