Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 09:01

Стало известно, когда и где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» получили оружие накануне преступления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» получили оружие за день до совершения преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела. Для этого 21 марта 2024 года злоумышленники специально выбрали участок в лесу на территории Московского региона.

Фаридуни Ш. и Мирзоев Д. Б., по указанию Бекова А. И., предварительно исследовав с соблюдением мер конспирации, подобрали участок местности в лесном массиве для передачи перевезенного Гадоевым Ш. Н. из Республики Дагестан, — сказано в материалах.

Днем того же дня соучастник Шахромжон Гадоев прибыл в лес в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Там его уже ждали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев. Мужчина передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые террористы затем перевезли в квартиру в Красногорске.

Ранее сообщалось, что организатор концерта группы «Пикник» заблаговременно не уведомил полицию Красногорска о том, что это мероприятие пройдет в «Крокусе». Однако, несмотря на это, инспектор-кинолог обследовал место проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, а к концертному залу стянули пеший наряд ППС.

До этого один из участников нападения на «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализода признался, что до совершения преступления ездил в Афганистан. Там он по поддельному паспорту проходил обучение навыкам совершения терактов и диверсий.

теракты
Крокус Сити Холл
оружие
Подмосковье
