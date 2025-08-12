Организаторы концерта в «Крокусе» скрыли от полиции важную информацию Организаторы концерта «Пикника» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии

Организатор концерта группы «Пикник», компания MSM Group, не уведомил заблаговременно полицию Красногорска о том, что это мероприятие пройдет в «Крокус Сити Холле», говорится в материалах. MSM Group признана потерпевшей стороной по уголовному делу о теракте в «Крокусе», передает ТАСС.

Несмотря на то, что организаторы прислали обращение о проведении концерта не заблаговременно, в УМВД 22.03.2024 в период с 17 до 18 часов инспектором-кинологом было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, — сказано в документах.

Кроме того, отмечается, что концертному залу «Крокус Сити Холл» все равно был приближен пеший наряд ППС. Они встретились с представителями службы безопасности концертного зала, уточняется в деле.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в серверной прямо во время пожара. Там сказано, что именно это помогло задержать нападавших: удалось установить лица нападающих и номер машины, а также марку и расцветку. По итогу правоохранители смогли отследить маршрут преступников.

Тем временем выяснилось, что один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье до совершения преступления ездил в Афганистан, где по поддельному паспорту проходил обучение навыкам совершения терактов и диверсий. Материалы дела приводят эти факты в качестве обоснования противоправной подготовки обвиняемого.