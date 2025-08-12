Супербыстрая намазка на бутерброд из авокадо и творога

Разомните вилкой в миске мякоть одного спелого авокадо до состояния крема с мелкими кусочками. Добавьте 100 граммов нежирного зернистого творога (или мягкого творожного сыра). Влейте столовую ложку свежего лимонного сока — это придаст свежесть и сохранит цвет. Мелко порубите 2–3 веточки свежей кинзы (или петрушки) и добавьте один небольшой зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Смешайте все ингредиенты в миске энергичными движениями. Приправьте морской солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Для пикантности можно добавить щепотку молотого кумина (зиры). Готовую намазку сразу нанесите на поджаренный цельнозерновой хлеб или хлебец. Украсьте ломтиком редиса или микрозеленью. Наслаждайтесь мгновенно! Храните остаток в герметичном контейнере в холодильнике до 24 часов, прикрыв пищевой пленкой. Вкусно, сытно и очень полезно!

