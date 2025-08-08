Уходит по 30 банок за зиму! Кабачковый салат с морковью и луком! Этот яркий овощной салат станет настоящей находкой для вашей кухни — ароматный, в меру острый и невероятно вкусный. Идеально подходит к картошке, мясу или просто с хрустящим хлебом.
Ингредиенты
- Кабачки — 3 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Чеснок — 3 головки
- Растительное масло — 200 мл
- Сахар — 4–5 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 100 мл
Приготовление
- Кабачки очищаем от кожуры и нарезаем аккуратными кубиками. Морковь натираем на крупной терке, лук шинкуем полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс или мелко рубим ножом.
- В большой миске соединяем все подготовленные овощи, перемешиваем и оставляем на 2 часа — за это время они пустят сок. Затем перекладываем массу в кастрюлю с толстым дном, добавляем растительное масло, соль и сахар. Тушим на среднем огне 15–20 минут, периодически помешивая.
- Когда овощи станут мягкими, добавляем томатную пасту, чеснок и уксус. Тщательно перемешиваем и готовим еще 10 минут. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам, закатываем крышками и укутываем одеялом до полного остывания.
