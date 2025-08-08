Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уходит по 30 банок за зиму! Кабачковый салат с морковью и луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уходит по 30 банок за зиму! Кабачковый салат с морковью и луком! Этот яркий овощной салат станет настоящей находкой для вашей кухни — ароматный, в меру острый и невероятно вкусный. Идеально подходит к картошке, мясу или просто с хрустящим хлебом.

Ингредиенты

  • Кабачки — 3 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Чеснок — 3 головки
  • Растительное масло — 200 мл
  • Сахар — 4–5 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

  1. Кабачки очищаем от кожуры и нарезаем аккуратными кубиками. Морковь натираем на крупной терке, лук шинкуем полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс или мелко рубим ножом.
  2. В большой миске соединяем все подготовленные овощи, перемешиваем и оставляем на 2 часа — за это время они пустят сок. Затем перекладываем массу в кастрюлю с толстым дном, добавляем растительное масло, соль и сахар. Тушим на среднем огне 15–20 минут, периодически помешивая.
  3. Когда овощи станут мягкими, добавляем томатную пасту, чеснок и уксус. Тщательно перемешиваем и готовим еще 10 минут. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам, закатываем крышками и укутываем одеялом до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов.

