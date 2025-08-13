Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений

Какой уровень пыльцы в столичном воздухе ожидать аллергикам? Рассказываем, что именно пылит в столице и насколько безопасно находиться на улице поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Среда начнется с ясного утра, однако позже на небе появятся облака. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит около +21°C, ветер слабый. Влажность в течение дня будет повышаться, создавая условия для распространения спор грибков. Таким образом, уровень пыльцы сейчас будет не максимально возможным для этого времени года, но тоже тревожным.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 13 августа

Ситуация с пыльцой со вчерашнего дня не изменилась. Полынь и злаки остаются на умеренном уровне — от 11 до 100 единиц на кубометр. Сорные травы продолжают цвести, хотя интенсивность их пыления не достигает пиковых значений.

Основная угроза для аллергиков — споры плесневых грибков. Альтернария и кладоспориум по-прежнему фиксируются в очень высоких количествах, превышающих 1000 единиц на кубометр воздуха. Такие показатели, в сочетании с дождливой погодой, способствуют сохранению высокой концентрации аллергенов в атмосфере.

Хоть уровень пыльцы в столице сегодня остается стабильным, такое положение вещей не приносит облегчения. Для людей с чувствительностью к полыни и грибкам ситуация весьма неблагоприятна. Даже при умеренных температурах стоит ограничить длительные прогулки и использовать средства защиты. А еще напоминаем почаще делать влажную уборку дома.

Рассказали в нашем материале, как обезопасить себя в сезон цветения.