13 августа 2025 в 05:45

Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца

Врач Чайковская: хронический стресс повышает риск инфаркта и инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс значительно повышает риск инфаркта и инсульта, заявила NEWS.ru кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская. По ее словам, длительная тревога влияет на развитие воспалительных процессов в организме и работу сосудов.

Тревога — это не просто дискомфорт, а мощный физиологический стрессор. В хронической форме она запускает каскад разрушительных процессов, которые начинаются в нервной системе и влияют на весь организм. При длительном стрессе меняется работа иммунной системы, что приводит к развитию хронического воспалительного фона в организме. Это еще больше повреждает сосуды, создавая идеальные условия для бурного образования атеросклеротических бляшек. Все это многократно увеличивает риск сосудистых катастроф, связанных с атеросклеротическими бляшками, — инфаркта и инсульта, — ответила Чайковская.

Врач подчеркнула, что из-за стресса нервная система постоянно находится в возбужденном состоянии. Она пояснила, что это приводит к учащению сердцебиения, сужению сосудов и повышению артериального давления. По ее словам, сердце и сосуды не приспособлены к длительной работе в таком режиме.

Со временем физиологические резервы сердца и сосудов истощаются, и начинаются патологические изменения. В эндокринной системе нервное возбуждение вызывает гормональный шторм — избыточную выработку кортизола и адреналина. Хронически высокий уровень этих гормонов повышает уровень сахара в крови, способствует отложению висцерального жира и дополнительно повреждает стенки артерий, способствуя развитию гипертонии и атеросклероза, — объяснила Чайковская.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что нерациональное питание, в том числе злоупотребление фастфудом, провоцирует у молодых людей развитие гипертонии. Ситуацию также усугубляют малоподвижный образ жизни и проблемы со сном.

врачи
кардиологи
инфаркты
инсульты
Софья Якимова
С. Якимова
