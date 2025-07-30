Юрист раскрыл, почему пенсионеры доверяют мошенникам

В арсенале телефонных мошенников есть несколько вариантов работы с жертвами, среди них – техники нейролингвистического программирования (НЛП), заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что аферисты пытаются вызвать доверие, сообщая человеку личные сведения о нем. По его словам, эту информацию обычно довольно просто найти в социальных сетях.

Сначала мошенники пытаются вызвать доверие у жертвы. Они сообщают людям информацию, которую, как им кажется, никто не должен знать. Это достигается путем проникновения в социальные сети, мессенджеры и переписки. Потом идут в ход методы нейролингвистического программирования (НЛП): человеку не дают звонить родственникам, пугают секретностью, берут расписки и убеждают, что делают все для его блага, — раскрыл Соловьев.

Юрист привел в пример ситуацию, когда жертвой мошенников стала очень образованная пожилая женщина с сильно развитым критическим мышлением. Ее убедили в том, что в отделении банка сидят мошенники, и участковый — тоже аферист, и предложили перевести все накопления на «защищенный счет».

В гости к пенсионерке приехала племянница. Она где-то прочитала, как вести себя с теми, кто находится под воздействием гипноза или НЛП. Она опрыскала тетю водой и залепила ей затрещину, чтобы та пришла в себя. Пожилая женщина не сразу все осознала, — продолжил Соловьев.

Он рассказал, что мошенники обычно объясняют своим жертвам, что говорить в банке, чтобы не вызвать подозрений. Сотрудники кредитного учреждения должны быть готовы к тому, что жертва обмана не отдает себе отчета в происходящем.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 91-летний ветеран блокадного Ленинграда лишился 43 млн рублей, накопленных за 20 лет. Неизвестная по телефону убедила пенсионера передать все свои средства курьеру.