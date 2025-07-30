Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 14:42

В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках

В июле средняя площадь квартир на рынке новостроек России уменьшилась на 2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле 2025 года средняя площадь сделок на рынке новостроек России уменьшилась на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН». Средняя площадь проданных квартир на первичном рынке составила 50,4 квадратных метра.

Наиболее заметное сокращение площади жилья зафиксировано в Чебоксарах, где она уменьшилась на 10% и составила 57,5 квадратных метра. В Кирове этот показатель снизился на 9%, достигнув 50,5 квадратных метра, а в Ярославле и Липецке наблюдается снижение на 7%, до 51,3 и 53,6 квадратных метра соответственно.

Эксперты связывают данную тенденцию с падением покупательской способности населения, вызванным ростом ключевой процентной ставки и завершением программы массовой льготной ипотеки, запланированным на лето 2024 года. Руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики девелопера «Главстрой» Елизавета Родина отметила, что без субсидий покупка жилья становится практически недоступной. В свою очередь, вице-президент по маркетингу и продукту компании RBI Михаил Гущин добавил, что россияне стремятся снизить финансовую нагрузку, выбирая более компактные квартиры. Директор по продажам «Мангазея» Федор Ушаков указал, что подорожание себестоимости строительства также влияет на выбор покупателей.

Несмотря на введенные ограничения на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров, застройщики продолжают предлагать жилье, соответствующее минимальным нормативам, а девелоперы не спешат увеличивать площади лотов из-за высокого спроса на малогабаритное жилье. По подсчетам Гущина, доля студий составляет от 30 до 40% в общем объеме продаж.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года спрос на московские новостройки упал на 19,3%. В Росреестре уточнили, что за шесть месяцев зафиксировано 55,6 тысячи договоров долевого участия, включая как жилые, так и нежилые объекты.

новостройки
квартиры
недвижимость
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август-2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.