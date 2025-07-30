В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках В июле средняя площадь квартир на рынке новостроек России уменьшилась на 2%

В июле 2025 года средняя площадь сделок на рынке новостроек России уменьшилась на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН». Средняя площадь проданных квартир на первичном рынке составила 50,4 квадратных метра.

Наиболее заметное сокращение площади жилья зафиксировано в Чебоксарах, где она уменьшилась на 10% и составила 57,5 квадратных метра. В Кирове этот показатель снизился на 9%, достигнув 50,5 квадратных метра, а в Ярославле и Липецке наблюдается снижение на 7%, до 51,3 и 53,6 квадратных метра соответственно.

Эксперты связывают данную тенденцию с падением покупательской способности населения, вызванным ростом ключевой процентной ставки и завершением программы массовой льготной ипотеки, запланированным на лето 2024 года. Руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики девелопера «Главстрой» Елизавета Родина отметила, что без субсидий покупка жилья становится практически недоступной. В свою очередь, вице-президент по маркетингу и продукту компании RBI Михаил Гущин добавил, что россияне стремятся снизить финансовую нагрузку, выбирая более компактные квартиры. Директор по продажам «Мангазея» Федор Ушаков указал, что подорожание себестоимости строительства также влияет на выбор покупателей.

Несмотря на введенные ограничения на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров, застройщики продолжают предлагать жилье, соответствующее минимальным нормативам, а девелоперы не спешат увеличивать площади лотов из-за высокого спроса на малогабаритное жилье. По подсчетам Гущина, доля студий составляет от 30 до 40% в общем объеме продаж.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года спрос на московские новостройки упал на 19,3%. В Росреестре уточнили, что за шесть месяцев зафиксировано 55,6 тысячи договоров долевого участия, включая как жилые, так и нежилые объекты.