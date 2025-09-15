Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 05:40

Запад констатировал создание империи дронов в России

NYT: Россия создала империю дронов и многократно нарастила ударную мощь

БПЛА «Орлан» БПЛА «Орлан» Фото: МО РФ

Россия совершила мощный рывок в создании собственной индустрии беспилотников, превратившись в настоящую империю по их производству, пишет The New York Times. Всего за несколько лет Москва не только догнала Киев, но и начала стремительно наращивать объемы выпуска БПЛА.

Если три года назад РФ точечно применяла дроны, то теперь за одну ночь она способна запускать через границу сотни беспилотников и ложных целей, отметили журналисты. Резкий рост производства стал возможен благодаря развертыванию двух крупных заводов и подключению к работе регионов, промышленных предприятий и даже образовательных учреждений.

В 2025 году Россия отправила на Украину более 34 000 ударных беспилотников и ложных целей, что почти в девять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года, — констатирует The New York Times.

В результате, технологическое превосходство Украины в сфере беспилотников в начале СВО было полностью нивелировано. По оценкам аналитиков, текущие мощности России позволяют производить до 30 000 ударных БПЛА в год, а к 2026 году этот показатель может удвоиться.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше. Обучение будет проводиться на территории европейской страны в качестве «более безопасной» альтернативы Украине.

