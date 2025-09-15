Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 05:04

Спрос россиян на китайские курорты вырос на 151,6%

Сервис Onlinetours сообщил об экспонентном росте спроса россиян на курорты Китая

Остров Хайнань Остров Хайнань Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы продемонстрировали рекордный рост интереса к пляжному отдыху в Китае в летнем сезоне 2025 года. Согласно исследованию сервиса Onlinetours, спрос на туры на китайские курорты увеличился на 151,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что рост интереса к Китаю особенно впечатляет, учитывая, что лето является влажным низким сезоном в этом регионе. При этом цены на туры выросли незначительно — всего на 2,7%, что делает китайское направление привлекательным с точки зрения соотношения цена-качество.

Особой популярностью продолжает пользоваться остров Хайнань. Там район Дадунхай выбирают 52% российских отдыхающих.

Важным фактором роста популярности Китая стало введение безвизового режима для россиян с 15 сентября 2025 года. Граждане России могут находиться в КНР до 30 дней по действующему загранпаспорту с целью туризма, деловых поездок или посещения родственников. Для сравнения, спрос на Турцию вырос лишь на 25,9%, что значительно уступает динамике китайского направления.

Ранее сообщалось, что Турция является бюджетной альтернативой отдыху в Таиланде или на Шри-Ланке в период новогодних праздников. Невысокая стоимость поездки обусловлена падением спроса в несезонный период.

Китай
туризм
поездки
спрос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.