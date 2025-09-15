Спрос россиян на китайские курорты вырос на 151,6% Сервис Onlinetours сообщил об экспонентном росте спроса россиян на курорты Китая

Российские туристы продемонстрировали рекордный рост интереса к пляжному отдыху в Китае в летнем сезоне 2025 года. Согласно исследованию сервиса Onlinetours, спрос на туры на китайские курорты увеличился на 151,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что рост интереса к Китаю особенно впечатляет, учитывая, что лето является влажным низким сезоном в этом регионе. При этом цены на туры выросли незначительно — всего на 2,7%, что делает китайское направление привлекательным с точки зрения соотношения цена-качество.

Особой популярностью продолжает пользоваться остров Хайнань. Там район Дадунхай выбирают 52% российских отдыхающих.

Важным фактором роста популярности Китая стало введение безвизового режима для россиян с 15 сентября 2025 года. Граждане России могут находиться в КНР до 30 дней по действующему загранпаспорту с целью туризма, деловых поездок или посещения родственников. Для сравнения, спрос на Турцию вырос лишь на 25,9%, что значительно уступает динамике китайского направления.

Ранее сообщалось, что Турция является бюджетной альтернативой отдыху в Таиланде или на Шри-Ланке в период новогодних праздников. Невысокая стоимость поездки обусловлена падением спроса в несезонный период.