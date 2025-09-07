Названа страна для наиболее бюджетного отдыха на Новый год Турэксперт Ансталь назвала Турцию альтернативой отдыху в Азии на Новый год

Турция является бюджетной альтернативой отдыху в Таиланде или на Шри-Ланке в период новогодних праздников, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, невысокая стоимость поездки обусловлена падением спроса в несезонный период.

Перед Новым годом чаще всего рассматриваются азиатские страны, потому что там как раз сезон и цены соответствующие. Это Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам, еще рассматривают Кубу, которые являются достаточно дорогостоящими направлениями. Помимо этого, рассматривают Египет. Новогодние цены, конечно же, отличаются от того, что может быть сейчас, потому что, будем объективно честными: в Новый год люди едут отдыхать, соответственно, цены повышаются. Можно поехать и в Турцию — там чуточку дешевле, потому что уже не сезон, — сказала Ансталь.

Она добавила, что с января по март в Египте зима, однако в декабре еще можно купаться. Отдыхающим в этой стране она посоветовала взять вещи с длинными рукавами, чтобы комфортно гулять в вечернее время.

Ранее правительство КНР утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год. В то же время Российский союз туроператоров отметил, что введение безвизового режима не приведет к снижению стоимости туров в КНР.