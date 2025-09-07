Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 08:30

Названа страна для наиболее бюджетного отдыха на Новый год

Турэксперт Ансталь назвала Турцию альтернативой отдыху в Азии на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турция является бюджетной альтернативой отдыху в Таиланде или на Шри-Ланке в период новогодних праздников, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, невысокая стоимость поездки обусловлена падением спроса в несезонный период.

Перед Новым годом чаще всего рассматриваются азиатские страны, потому что там как раз сезон и цены соответствующие. Это Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам, еще рассматривают Кубу, которые являются достаточно дорогостоящими направлениями. Помимо этого, рассматривают Египет. Новогодние цены, конечно же, отличаются от того, что может быть сейчас, потому что, будем объективно честными: в Новый год люди едут отдыхать, соответственно, цены повышаются. Можно поехать и в Турцию — там чуточку дешевле, потому что уже не сезон, — сказала Ансталь.

Она добавила, что с января по март в Египте зима, однако в декабре еще можно купаться. Отдыхающим в этой стране она посоветовала взять вещи с длинными рукавами, чтобы комфортно гулять в вечернее время.

Ранее правительство КНР утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год. В то же время Российский союз туроператоров отметил, что введение безвизового режима не приведет к снижению стоимости туров в КНР.

поездки
отпуск
Новый год
туристы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генич высказался об идее Минспорта ужесточить лимит на легионеров
Завершено следствие по делу Лерчек о выводе 250 млн рублей
В Госдуме предложили уменьшить количество рабочих часов в пятницу
5 рецептов малосольных огурцов: от классики до экспресс-варианта в пакете
БПЛА летали над пляжем во время визита Лаврова в КНДР
Раскрыта судьба пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста
В Кремле раскрыли отношение Путина к фильмам о себе
«Боится народного гнева»: депутат об отказе Зеленского ехать в Россию
Словакия заинтересована «запустить дела» с Россией как можно скорее
На Западе увидели опасность для НАТО в сотрудничестве России, Китая и КНДР
Япония останется без премьер-министра
Названы профессии, которые не сможет заменить ИИ
Стали известны подробности масштабного удара по Украине
HR-эксперт ответила, кому труднее всего найти работу в 2025 году
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 сентября 2025 года
Лондон возглавит штаб многонациональных сил НАТО на Украине
Россиянин не захотел возвращать долг соседке и взялся за топор
День нефтяника — праздник людей, которые обеспечивают страну энергией
Бойцы ВСУ боятся голода и отказываются идти в бой
«Был у нас пацанчик один»: боец выстрелом из Д-30 попал в тоннель с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.