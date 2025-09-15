Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 05:57

Трамп заявил о жутком преступлении в США, совершенном кубинским мигрантом

Трамп: мигрант из Кубы обезглавил жителя Далласа на глазах у его семьи

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press

Нелегальный мигрант с Кубы совершил жестокое убийство в Далласа, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, мужчину обезглавили на глазах его жены и сына.

Президент подчеркнул, что подозреваемый ранее был арестован за серьезные преступления, включая сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля. Трамп возложил ответственность за присутствие мигранта в стране на администрацию своего предшественника Джо Байдена.

Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране, — написал Трамп.

По данным американских властей, инцидент произошел в мотеле, где подозреваемый работал уборщиком. Трамп, в день своей инаугурации, пообещал немедленно остановить нелегальную миграцию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим ЧП на южной границе США.

Ранее специалист по Центральной Европе, Евросоюзу, национальным и миграционным проблемам Вадим Трухачев заявил, что палестинским беженцем и прочим представителям нехристианского мира не нужно пытаться интегрироваться в российское общество. В пример он привел резонансный случай в Санкт-Петербурге, когда 28-летний Мухаммад Салехе из Газы изнасиловал ребенка.

