Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 22:45

«Действуют по Корану»: палестинских беженцев призвали выслать из России

Политолог Трухачев заявил, что палестинские беженцы не должны жить в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Палестинским беженцем и прочим представителям нехристианского мира не нужно пытаться интегрироваться в российское общество, заявил в своем Telegram-канале политолог, специалист по Центральной Европе, Евросоюзу, национальным и миграционным проблемам Вадим Трухачев. В пример он привел резонансный случай в Санкт-Петербурге, когда 28-летний Мухаммад Салехе из Газы изнасиловал ребенка.

Беженец прибыл в Россию по программе гуманитарной помощи. Он получил от властей жилье, медицинское обслуживание и документы. Также ему была предоставлена работа на мясокомбинате.

8 сентября палестинец пришел с работы злой и возбужденный, поэтому он вышел на улицу, похитил восьмиклассницу и изнасиловал у себя в квартире. На допросе он заявил, что впервые видит на улицах «неверных» женщин без хиджаба. Себя он виноватым не считает, так как «действовал по Корану», — прокомментировал Трухачев.

Политолог пришел к выводу, что за исключением христиан и узкого круга действительно высококвалифицированных специалистов палестинские беженцы не должны находиться в России. Трухачев подчеркнул, что подобные мигранты практически не поддаются интеграции в российское общество и представляют потенциальную опасность.

Ранее сообщалось, что иностранные граждане, совершившие изнасилование несовершеннолетних на территории России, отбывают наказание в РФ, после чего подлежат выдворению из страны. В соответствии с пунктом «а» части 3 ст. 131 УК РФ наказание может достигать 20 лет колонии.

палестинцы
газа
высылка
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.