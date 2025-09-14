«Действуют по Корану»: палестинских беженцев призвали выслать из России Политолог Трухачев заявил, что палестинские беженцы не должны жить в России

Палестинским беженцем и прочим представителям нехристианского мира не нужно пытаться интегрироваться в российское общество, заявил в своем Telegram-канале политолог, специалист по Центральной Европе, Евросоюзу, национальным и миграционным проблемам Вадим Трухачев. В пример он привел резонансный случай в Санкт-Петербурге, когда 28-летний Мухаммад Салехе из Газы изнасиловал ребенка.

Беженец прибыл в Россию по программе гуманитарной помощи. Он получил от властей жилье, медицинское обслуживание и документы. Также ему была предоставлена работа на мясокомбинате.

8 сентября палестинец пришел с работы злой и возбужденный, поэтому он вышел на улицу, похитил восьмиклассницу и изнасиловал у себя в квартире. На допросе он заявил, что впервые видит на улицах «неверных» женщин без хиджаба. Себя он виноватым не считает, так как «действовал по Корану», — прокомментировал Трухачев.

Политолог пришел к выводу, что за исключением христиан и узкого круга действительно высококвалифицированных специалистов палестинские беженцы не должны находиться в России. Трухачев подчеркнул, что подобные мигранты практически не поддаются интеграции в российское общество и представляют потенциальную опасность.

Ранее сообщалось, что иностранные граждане, совершившие изнасилование несовершеннолетних на территории России, отбывают наказание в РФ, после чего подлежат выдворению из страны. В соответствии с пунктом «а» части 3 ст. 131 УК РФ наказание может достигать 20 лет колонии.