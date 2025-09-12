Празднование Дня города в Москве
Назван срок, который может получить палестинец за изнасилование школьницы

Адвокат Григорьев: за изнасилование несовершеннолетней предусмотрено до 20 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иностранные граждане, совершившие изнасилование несовершеннолетних на территории России, отбывают наказание в РФ, после чего подлежат выдворению из страны, рассказал NEWS.ru адвокат Дмитрий Григорьев, комментируя новость о том, что в Санкт-Петербурге беженца из Палестины заподозрили в насилии над 14-летней девочкой. По его словам, в соответствии с пунктом «а» части 3 ст. 131 УК РФ наказание может достигать 20 лет колонии.

Это изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 18-летнего возраста. Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок от 12 и до 20 лет. Так как преступление совершено на территории нашего государства, если вина будет доказана, то осужденный будет отбывать наказание в Российской Федерации, — сказал юрист.

Он добавил, что при вынесении обвинительного приговора процесс оформления вида на жительство утрачивает силу и уже не имеет никакого правового значения.

[Иностранный гражданин] утрачивает право на легальное пребывание на территории нашего государства. И после отбывания наказания иностранные граждане, как правило, подлежат выдворению из страны с последующим запретом на въезд, — резюмировал эксперт.

28-летнего беженца из Палестины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы в конце июля в квартире в Красносельском районе Санкт-Петербурга, арестовали в начале сентября, когда девочка рассказала о произошедшем учительнице. Мужчина работал резчиком мясопродуктов и оформлял вид на жительство в России.

