В ГД объяснили, когда собственников ждет штраф за сдачу квартиры в аренду Депутат Якубовский: арендодателям грозит штраф за отказ в регистрации жильцов

Арендодателю грозит штраф, если он откажется оформить временную регистрацию для жильцов при сроке аренды свыше 90 дней, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В беседе с РИА Новости он отметил, что сумма штрафа составляет от 5000 до 7000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от 2000 до 5000 рублей — для других российских регионов.

Временная прописка нужна не только для миграционного учета, но и для защиты прав арендаторов — она дает доступ к медицине, устройству детей в сады и школы, получению социальных услуг, — отметил депутат.

Штрафа, по словам Якубовского, можно избежать, если арендатор — близкий родственник собственника и уже зарегистрирован по другому адресу. Также можно отказать в регистрации командировочным и если жилье сдается на срок до 90 дней.

Ранее сервис «Яндекс Аренда» провел исследование и выяснил, что в августе 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках увеличилась на 1,2% и достигла 35 тысяч рублей. Наибольший рост цен за месяц зафиксирован в Перми, где аренда подорожала на 9,9% — до 35 тысяч рублей.