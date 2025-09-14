В Госдуме защитили россиян от скрытого мошенничества при покупке квартиры Кошелев: в ЕГРН будут видны «посторонние» жильцы в купленных квартирах

С 1 сентября в России в выписке из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) будет отображаться информация о всех лицах, имеющих право проживания в квартире. Это позволит избежать неприятных сюрпризов после совершения сделки, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он пояснил, что раньше новые владельцы могли обнаружить в купленной квартире «посторонних» жильцов, которых невозможно было выселить. Это происходило, если право проживания было установлено через суд для бывших членов семьи собственника, но не было зафиксировано в реестре.

Получалось, что человек покупал квартиру, а там уже жил кто-то совершенно посторонний, и выселить его было нельзя. Смысл такой покупки терялся, — заметил Кошелев.

Новая норма обязывает вносить в ЕГРН сведения о лицах, сохранивших право пользования жильем. Например, участвовавших в приватизации или получивших это право по суду. Данные в госреестр будут вносить в течение пяти дней на основании заявления или решения суда.

Ранее стало известно, что на 1 августа 2025 года доля сделок с жильем, оформленных в ипотеку, сократилась до 64% в денежном выражении против 76% годом ранее. При этом объем продаж за наличные и в рассрочку увеличился до 36% по сравнению с 24% в августе прошлого года.