Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 02:12

В Госдуме защитили россиян от скрытого мошенничества при покупке квартиры

Кошелев: в ЕГРН будут видны «посторонние» жильцы в купленных квартирах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в России в выписке из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) будет отображаться информация о всех лицах, имеющих право проживания в квартире. Это позволит избежать неприятных сюрпризов после совершения сделки, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он пояснил, что раньше новые владельцы могли обнаружить в купленной квартире «посторонних» жильцов, которых невозможно было выселить. Это происходило, если право проживания было установлено через суд для бывших членов семьи собственника, но не было зафиксировано в реестре.

Получалось, что человек покупал квартиру, а там уже жил кто-то совершенно посторонний, и выселить его было нельзя. Смысл такой покупки терялся, — заметил Кошелев.

Новая норма обязывает вносить в ЕГРН сведения о лицах, сохранивших право пользования жильем. Например, участвовавших в приватизации или получивших это право по суду. Данные в госреестр будут вносить в течение пяти дней на основании заявления или решения суда.

Ранее стало известно, что на 1 августа 2025 года доля сделок с жильем, оформленных в ипотеку, сократилась до 64% в денежном выражении против 76% годом ранее. При этом объем продаж за наличные и в рассрочку увеличился до 36% по сравнению с 24% в августе прошлого года.

Госдума
ЕГРН
квартиры
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.