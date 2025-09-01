Россияне стали чаще покупать недвижимость за наличные

На 1 августа 2025 года доля сделок с жильем, оформленных в ипотеку, сократилась до 64% в денежном выражении против 76% годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ. При этом объем продаж за наличные и в рассрочку увеличился до 36% по сравнению с 24% в августе прошлого года.

С июля этого года снижение выдачи ипотеки начало замедляться, ожидаем продолжения этой тенденции в III квартале 2025 года с переходом к росту в IV квартале 2025 года, — говорится в материале.

По мнению аналитиков, по итогам 2025 года выдача ипотечных кредитов сократится примерно на 20% относительно уровня прошлого года. В то же время выдача ипотеки с государственной поддержкой сохранится на уровне 40–50% по количеству, отмечают они.

Ранее риелтор Наталья Перескокова заявила, что цены на жилье в России могут вырасти на 15% после возможного снижения ключевой ставки на 2%. Она уточнила, что квартиры в новостройках подорожают примерно на 10%, а на вторичном рынке рост составит около 15%. По ее словам, на динамику цен также повлияют темпы строительства, ввод нового жилья и инфляция, поэтому рост стоимости будет разным в зависимости от региона.