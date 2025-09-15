Россиянам напомнили о новой шестидневной рабочей неделе

С 27 октября по 1 ноября 2025 года в России установится шестидневная рабочая неделя, сообщила юрист по трудовому праву HeadHunter Дарья Ерзина в комментарии РИА Новости. Суббота, 1 ноября, будет являться сокращенным рабочим днем как предпраздничный перед Днем народного единства.

Праздник ежегодно отмечается в России 4 ноября. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед праздником сокращается на один час. Это правило распространяется на большинство предприятий и организаций страны.

Ближайший период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем, — сказала Ерзина.

Юрист уточнила, что для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и предприятий, ежедневно обслуживающих население, действуют особые правила. Для сотрудников таких организаций праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, однако работа в эти дни должна оплачиваться в повышенном размере согласно требованиям трудового законодательства.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что в России переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но лишь эволюционным путем и не для всех отраслей. Он подчеркнул, что этот процесс не должен быть регуляторным.