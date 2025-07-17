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17 июля 2025 в 16:46

Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве

Росреестр: спрос на новостройки Москвы за полгода упал на 19,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом полугодии 2025 года спрос на жилье в новостройках Москвы снизился на 19,3%, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра. Всего за шесть месяцев было зарегистрировано 55,6 тысячи договоров долевого участия, включая жилые и нежилые объекты.

В январе-июне 2025 года столичным Росреестром зарегистрировано 55 622 договора участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, — говорится в сообщении.

Продажи только жилой недвижимости за тот же период упали на 16% по сравнению с январем-июнем 2024 года и составили 37,7 тысячи договоров. Наиболее резкое снижение отмечено в июне — на 48% по сравнению с июнем прошлого года: количество заключенных ДДУ по жилью сократилось до 5,4 тысячи. Если учитывать нежилую недвижимость, то спад составил 45% — зарегистрировано 7,9 тысячи договоров.

Ранее риелтор Константин Апрелев заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ может привести к удешевлению жилья в России. По его оценке, после отмены льготной ипотеки рынок стабилизировался, однако текущая ставка в 21% остается слишком высокой для большинства покупателей. При этом эксперт отметил, что цены на новостройки растут медленнее инфляции.

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