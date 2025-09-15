Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 06:00

Ветеринар рассказал, как предотвратить выпадение зубов у животных

Ветеринар Шеляков: мягкий корм провоцирует выпадение зубов у животных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пюреобразные корма провоцируют налипание остатков еды на зубах питомцев, из-за чего развиваются патологические процессы и повышается риск выпадения, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, чтобы избежать выпадения зубов у домашних животных, стоит исключить такие виды кормов из рациона.

Чаще всего питомцы теряют зубы из-за образования налета. Чтобы это предотвратить, следует исключить различные виды пюреобразных кормов. Они провоцируют налипание остатков еды на зубах, из-за чего развиваются патологические процессы. Я вам скажу, что до 50% обращений в ветеринарную клинику связаны со стоматологическими вопросами. Поэтому понятно, насколько это широкая проблема, — объяснил Шеляков.

Ветеринар посоветовал давать питомцам грызть несъедобные игрушки, которые эффективнее чистят зубы. Также, по его словам, домашним животным будут полезны съедобные игрушки, например, косточки и прессованные жилки, которые особенно нравятся кошкам.

Нужно отметить, что все-таки это продукт органический и в нем всегда присутствуют консерванты, улучшители вкуса и так далее. Если ими злоупотреблять, то животное может стошнить или у него начнется аллергия, из-за чего оно станет расчесывать уши и мордочку. То есть тут надо тоже понимать, что во всем нужна мера, — добавил Шеляков.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что, если собака подавилась, необходимо взять ее за задние лапы и поднять в так называемую позу тачки. По его словам, иногда этого бывает достаточно и предмет сам выходит из глотки.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
