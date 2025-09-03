Кинолог рассказал, как оказывать помощь подавившимся собакам

Если собака подавилась, необходимо взять ее за задние лапы и поднять в так называемую позу тачки, заявил кинолог Владимир Голубев. По его словам, переданным РИАМО, иногда этого бывает достаточно, и предмет сам выходит из горла.

Если это не помогает, порядок следующий: в такой же позе обхватите туловище питомца руками вокруг живота, ниже ребер, затем сделайте несколько резких и достаточно сильных надавливаний. Повторите процедуру, если первая попытка не помогла, — рассказал Голубев.

Кинолог посоветовал следить за тем, что ест питомец, не давать ему кости, которые могут расколоться на осколки, а также регулярно проверять игрушки на целостность. Он отметил, что не следует предлагать крупным собакам маленькие мячики и другие мелкие предметы. Кроме того, Голубев подчеркнул важность обучения собаки командам «Фу» и «Нельзя», что поможет предотвратить поедание опасных предметов во время прогулок.

Ранее Голубев заявил, что хозяевам пожилых собак нужно отводить питомцев к ветеринарам минимум раз в шесть месяцев, а не в год. Он уточнил, что животным с диагностированными заболеваниями нужно регулярно наблюдаться у ветврачей.