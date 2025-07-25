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25 июля 2025 в 12:43

Кинолог дал советы, как правильно ухаживать за пожилой собакой

Кинолог Голубев призвал посещать ветеринара с пожилой собакой раз в полгода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Хозяевам пожилых собак нужно отводить питомцев к ветеринарам минимум раз в шесть месяцев, а не год, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Он уточнил, что животным с диагностированными заболеваниями нужно регулярно наблюдаться у ветврачей.

Питомцам в возрасте чаще требуется покой — важно обеспечить им комфортное спальное место и не тревожить их во время отдыха, подчеркнул Голубев. При снижении интереса к играм, можно завлечь собаку выполнением уже знакомых команд.

Натуральный корм следует сделать более легкоусвояемым. В случае, если животное ест сухой корм — лучше перевести его на линейку для пожилых особей. При проблемах с зубами можно перетирать любую пищу. На прогулках важно не торопить питомца и придерживаться его темпа, заключил эксперт.

Владимир Голубев ранее предупредил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень. Он также отметил опасность луковичных цветов, ландышей и ирисов.

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