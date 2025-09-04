Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 17:11

Почти треть строящегося в России жилья будет сдана с опозданием

Минстрой сообщил о переносе сроков сдачи 30% строящегося в России жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически треть строящегося в России жилья (30%) будет сдана с опозданием, заявил на полях Восточного экономического форума заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о 37,5 млн квадратных метров из 118 млн.

На сегодня мы видим на сегодня, что из 118 млн квадратных метров, которые находятся в стройке по проектным декларациям, у нас по 37,5 млн квадратных метров перенесены первоначальные сроки ввода объектов в эксплуатацию, — сказал Стасишин.

Он объяснил такую тенденцию недостаточным объемом наполнения счетов эскроу. Кроме того, на ситуацию со сроками сдачи жилья влияют такие факторы, как рост цен на стройматериалы, задержки в их поставках и нехватка рабочей силы.

Ранее директор департамента Минфина Алексей Яковлев заявил, что Минфин и Минтруд России обсуждают возможную модификацию условий программы «Семейная ипотека». По его словам, изменения могут коснуться лимитов программы или акцента на семьи с большим количеством детей.

дома
новостройки
недвижимость
Минстрой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США инвестируют почти $100 млн в искусственный интеллект для армии
Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.