Почти треть строящегося в России жилья будет сдана с опозданием

Почти треть строящегося в России жилья будет сдана с опозданием Минстрой сообщил о переносе сроков сдачи 30% строящегося в России жилья

Практически треть строящегося в России жилья (30%) будет сдана с опозданием, заявил на полях Восточного экономического форума заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о 37,5 млн квадратных метров из 118 млн.

На сегодня мы видим на сегодня, что из 118 млн квадратных метров, которые находятся в стройке по проектным декларациям, у нас по 37,5 млн квадратных метров перенесены первоначальные сроки ввода объектов в эксплуатацию, — сказал Стасишин.

Он объяснил такую тенденцию недостаточным объемом наполнения счетов эскроу. Кроме того, на ситуацию со сроками сдачи жилья влияют такие факторы, как рост цен на стройматериалы, задержки в их поставках и нехватка рабочей силы.

Ранее директор департамента Минфина Алексей Яковлев заявил, что Минфин и Минтруд России обсуждают возможную модификацию условий программы «Семейная ипотека». По его словам, изменения могут коснуться лимитов программы или акцента на семьи с большим количеством детей.