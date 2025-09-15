Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 06:20

Психолог назвала главную причину, мешающую хорошо жить

Психолог Данилова: многим россиянам мешает жить поиск подвоха во всем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинству россиян мешает жить поиск подвоха во всем, заявила NEWS.ru психолог Наталья Данилова. По ее словам, ключевым триггером для людей является привычка все анализировать и предугадывать негативные ситуации.

Когда все вроде хорошо, но тревожно, кажется, что жизнь держится на тонкой нити. Часто люди живут с постоянным ожиданием подвоха: ждут, что все внезапно пойдет не так, даже если объективных причин нет. Ключевой триггер — привычка анализировать и предугадывать негатив. Мозг словно работает на опережение, сканируя окружающий мир на предмет угроз. Это может быть остаток детского опыта, стрессовые события или просто тревожная личностная установка, — отметила психолог.

По ее словам, постоянное напряжение истощает ресурсы: появляется усталость, раздражительность, становится труднее концентрироваться. Она подчеркнула, что часто люди не замечают, как привычка ждать подвоха мешает радоваться настоящему.

Чтобы справиться, важно вернуть контроль над вниманием: фиксировать реальные факты, отделяя их от догадок, и планировать время на восстановление. Физическая активность, дыхательные практики, короткие паузы на отдых и отключение от новостной ленты помогают снизить тревогу. Когда вы учитесь отпускать ожидание катастрофы и замечать, что мир чаще безопасен, чем опасен, тревога постепенно снижается, — заключила Данилова.

Ранее руководитель секции «Урбан-психология» Российского психологического общества Лилия Щекина заявила, что урбан-психология помогает городам становиться источником восстановления энергии жителей. По ее словам, необходимо учитывать эмоциональное состояние горожан.

психология
россияне
советы
привычки
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
