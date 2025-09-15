Психолог назвала главную причину, мешающую хорошо жить

Большинству россиян мешает жить поиск подвоха во всем, заявила NEWS.ru психолог Наталья Данилова. По ее словам, ключевым триггером для людей является привычка все анализировать и предугадывать негативные ситуации.

Когда все вроде хорошо, но тревожно, кажется, что жизнь держится на тонкой нити. Часто люди живут с постоянным ожиданием подвоха: ждут, что все внезапно пойдет не так, даже если объективных причин нет. Ключевой триггер — привычка анализировать и предугадывать негатив. Мозг словно работает на опережение, сканируя окружающий мир на предмет угроз. Это может быть остаток детского опыта, стрессовые события или просто тревожная личностная установка, — отметила психолог.

По ее словам, постоянное напряжение истощает ресурсы: появляется усталость, раздражительность, становится труднее концентрироваться. Она подчеркнула, что часто люди не замечают, как привычка ждать подвоха мешает радоваться настоящему.

Чтобы справиться, важно вернуть контроль над вниманием: фиксировать реальные факты, отделяя их от догадок, и планировать время на восстановление. Физическая активность, дыхательные практики, короткие паузы на отдых и отключение от новостной ленты помогают снизить тревогу. Когда вы учитесь отпускать ожидание катастрофы и замечать, что мир чаще безопасен, чем опасен, тревога постепенно снижается, — заключила Данилова.

