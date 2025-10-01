Нарколог Шуров раскрыл, как спастись от осеннего обострения

Людям, которые испытывают хандру на фоне осеннего обострения, следует найти маленькие радости, посоветовал в разговоре с NEWS.ru нарколог, психотерапевт Василий Шуров. По его словам, одним помогают прогулки, другим — спорт.

Если это общее состояние, связанное с изменением сезонности, нужно постараться найти маленькие удовольствия в повседневной жизни. Кто-то уделяет больше внимания спорту. Кто-то смотрит сериалы. Люди по-разному пытаются как-то «добрать» положительных эмоций, — объяснил врач.

Он отметил, что прогулки в парке и созерцание природы — хороший способ прийти в норму. Шуров также призвал не фиксироваться на уменьшении продолжительности светового дня: в темное время суток можно больше времени проводить с семьей и посещать различные мероприятия.

Задайтесь вопросом: как вы можете себе помочь? Кто-то — через кулинарию, кому-то помогут зрелища, кому-то — физическая активность. Так и выберемся, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее эндокринолог Ольга Рождественская назвала вялость, плохое настроение и беспричинную тревогу в числе возможных симптомов сбоя в работе щитовидной железы. Она уточнила, что эндокринные заболевания часто маскируются под другие болезни.