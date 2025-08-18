Эндокринолог назвала главные симптомы сбоя в работе щитовидки Эндокринолог Рождественская заявила, что сбой в работе щитовидки вызывает отеки

Отеки и тахикардия могут указывать на сбой в работе щитовидной железы, заявила LIFE.ru эндокринолог Ольга Рождественская. Она отметила, что эндокринные заболевания часто маскируются под другие болезни.

Тревожные признаки: беспричинная тревога, снижение выносливости, нарушение цикла, ухудшение памяти, проблемы с терморегуляцией. Симптомы могут напоминать панические атаки, анемию или климакс. Четких признаков нет, поэтому без анализов диагноз поставить невозможно, — подчеркнула Рождественская.

При нарушениях щитовидной железы также наблюдаются вялость, выпадение волос и плохое настроение. Отклонение от нормы уровня холестерина также может быть тревожным признаком, заключила врач.

Ранее эндокринолог Алина Костенко заявила, что щитовидная железа влияет на работу всего организма, вырабатывая гормоны, которые участвуют в терморегуляции, обмене веществ и контролируют работу сердечной мышцы. Врач напомнила о важности ежегодной диагностики, начиная с анализа крови на тиреотропный гормон (ТТГ).