03 октября 2025 в 08:07

Терапия теплом и словом: этот трюк с уютным пледом реально помогает психике

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простое сочетание теплого пледа и интересной книги представляет собой эффективный метод психологической разгрузки и восстановления. Этот ритуал создает ощущение безопасности и комфорта, необходимое для снятия нервного напряжения. Научно доказано, что чтение в уютной обстановке снижает уровень стресса и нормализует артериальное давление.

Физическое тепло от пледа вызывает расслабление мышц и снижает уровень кортизола. Погружение в чтение отвлекает от тревожных мыслей и переносит в другой мир. Ритмичное дыхание во время чтения нормализует работу нервной системы. Отсутствие экрана дает отдых глазам и уменьшает информационную нагрузку. Создание личного пространства помогает восстановить психические ресурсы. Секрет эффективности заключается в регулярности — даже 20–30 минут такого отдыха в день значительно улучшают психологическое состояние. Лучше всего проводить эту терапию вечером, чтобы подготовить организм ко сну и качественно отдохнуть.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

