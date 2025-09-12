Психолог рассказала, что может изменить к лучшему жизнь в мегаполисе

Психолог рассказала, что может изменить к лучшему жизнь в мегаполисе Консультант Щекина: урбан-психология поможет сделать город источником энергии

Урбан-психология помогает городам становиться источником восстановления энергии жителей, заявила на дискуссии «Город как среда счастья» в рамках форума «Территория будущего — Москва 2030» руководитель секции «Урбан-психология» Российского психологического общества Лилия Щекина. По ее словам, которые передает телеканал 360.ru, необходимо учитывать эмоциональное состояние горожан.

Урбан-психология — это наука будущего, потому что сегодня мы видим: городу необходимо учитывать эмоциональное состояние жителей и отвечать на вызовы нового времени: от выгорания и одиночества до индивидуализации и ускоряющихся ритмов жизни, — пояснила эксперт.

Щекина отметила, что Москва — город будущего, где создаются технологии и инфраструктура, делающие жизнь удобнее и насыщеннее. Она подчеркнула, что меняется парадигма: теперь город становится ресурсом для человека, а не наоборот.

