Стало известно, зачем на Украине пытались «мобилизовать» кота

Домашний кот, которого похитили с улицы двое людей в военной форме, должен был стать подарком для сына одного из них, сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua». Мужчина, будучи пьяным, пообещал ребенку привезти котенка из приюта, но по дороге увидел подходящее животное у ворот чужого дома и сделал то, что в соцсетях назвали «мобилизацией кота».

Уже выяснили, кто это сделал, но они сказали, что отдадут кота, если удалят из общей группы это видео, — цитирует издание слова участницы сельской группы в соцсетях.

Речь идет о видеозаписи, на которой тонированный автомобиль BMW останавливается на обочине дороги в частном секторе и его пассажир пытается приманить чужого кота. К нему на помощь приходит родственник, после чего они стремительно удаляются.

Разоблачение похитителей последовало вскоре за объявлением пресс-службы территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области, в котором указывалось о «тяжелом мировоззренческом пороке» у тех, кто обвиняет военкомов в причастности к инциденту. Ведомство также отрицало причастность своих сотрудников, ведь даже такую форму, как на видео, военкомы не носят по уставу.