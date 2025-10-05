Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 18:06

Военкомы на Украине попытались оправдаться за «мобилизацию» кота

ТЦК обвинил украинцев в пороках за критику военкомов после кражи кота в Киеве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обвинения в адрес территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области в похищении кота свидетельствуют о «тяжелом мировоззренческом пороке общества», следует из заявления пресс-службы ТЦК в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве подчеркнули, что ненависть к военкомам стала «самым худшим, что могло произойти».

То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества, — сказано в сообщении.

Ранее украинцы рассказали в соцсетях, что сотрудники ТЦК похитили кота. Очевидцы утверждают, что мужчины в военной форме забрали животное с улицы и уехали с ним на машине.

В Одессе до этого врачи скорой помощи и случайные прохожие спасли жителя Одессы от силовой мобилизации. Однако теперь всех их могут привлечь к ответственности. Представители регионального ТЦК заявляют, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и предпринял попытку побега.

В конце сентября водитель из города Тернополя на западе Украины переехал двух сотрудников ТЦК, которые хотели проверить у него документы. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.

