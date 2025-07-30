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30 июля 2025 в 14:38

В европейской стране объявили угрозу цунами

В заморских территориях Франции объявили угрозу цунами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Французской Полинезии и на Маркизских островах объявили угрозу цунами, сообщили в Министерстве заморских территорий Франции. По данным ведомства, ожидаются волны высотой до двух метров, некоторые районы готовятся к эвакуации.

Ожидаются волны высотой более двух метров. Вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности, в некоторых районах проводится эвакуация, — сказано в сообщении.

Ранее руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев заявил, что высота цунами на некоторых участках побережья Камчатки достигала 10–15 метров. По его словам, природный катаклизм вместе с землетрясением стал сильнейшим за все время наблюдений.

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным Геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 17 км, в городе сейсмические колебания достигали 6–8 баллов. Угроза цунами также была объявлена в Японии и США, где ожидали волны высотой до метра.

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