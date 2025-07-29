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29 июля 2025 в 11:53

Запорожье, Юнаковка, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронтов СВО 29 июля

Военнослужащий ВС РФ Военнослужащий ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 29 июля? Что происходит у Александрограда, Александро-Калиново, Волчанска, Бельгийки, Дачного, Мелового, Мирополья, Камышевахи, Степногорска, Искры, Темировки, Плавней, Купянска, Юнаковки, Шевченко, Часова Яра, Январского?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении после освобождения Малиевки наша армия продвигается к населенным пунктам Вороное и Камышеваха. Бои идут в лесополосах у Александрограда. На Покровском направлении войска РФ также продолжают свое успешное наступление. Минобороны РФ официально заявило об освобождении населенных пунктов Бойковка и Бельгийка. На Константиновском направлении сообщается о захвате пленных нашими военными в районе села Александро-Калиново», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

На Харьковском направлении в Волчанске ВС РФ выбивают ВСУ из западной части города, идут тяжелые боевые действия, также российские военные штурмуют окрестности Мелового; на Сумском направлении сообщается о расширении зоны контроля ВС РФ у Мирополья, добавили авторы канала.

«На Купянском направлении российские военные продвигаются к дороге Харьков — Купянск, чтобы перерезать пути снабжения купянской группировки ВСУ», — пишут военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Два майора»

На Запорожском фронте продолжаются бои в Плавнях, в Степногорске, куда вошли российские передовые группы десантников, идут тяжелые бои высокой интенсивности, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Сумском направлении — бои в Юнаковке за каждый дом. На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ признают успехи ВС РФ в районе населенного пункта Маяк на северном выступе фронта. На Днепропетровском направлении украинские каналы отмечают активизацию действий ВС РФ западнее населенного пункта Дачное Днепропетровской области», — сообщили военкоры.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» сообщает о встречных боях у Искры, также идет охват российскими военными населенного пункта Январское, продолжаются бои в Темировке и у южных окраин Камышевахи, добавили «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Часовоярском направлении продолжаются штурмовые действия, десантники ВС РФ за ночь с 28 на 29 июля сожгли два дрона ВСУ типа «Баба-яга», пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Докладывают Ивановские десантники. Саперное подразделение ВДВ продолжает работать по микрорайону Новый. Штурмовые группы ведут бои за микрорайон Шевченко. Особых изменений на участке нет, идет планомерное выбивание ВСУ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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