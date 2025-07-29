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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 09:42

Армия России вплотную приблизилась к селу с «пафосным названием»

ВС России вплотную подошли к селу Александроград в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» вплотную подошли к селу «с очередным пафосным названием» Александроград, сообщает Telegram-канал «Синяя Z Борода». Населенный пункт расположен недалеко от Зеленого Гая и Искры в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Согласно сведениям источника, вскоре за этот последний форпост ВСУ начнутся бои. В случае успеха российская армия сможет перейти к штурму Искры и окончательному взятию под контроль юго-западных районов Донбасса, резюмировал канал.

Ранее сообщалось, что ВСУ бежали из Радьковки после ударов российских бойцов. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, ВС РФ уничтожили опорные пункты и укрепрайоны противника в населенном пункте на территории Харьковской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого российский боец с позывным Лебедь рассказал, что целый украинский взвод сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. По его словам, когда встает вопрос жизни или смерти, никто из солдат ВСУ не хочет умирать. При этом во время сдачи в плен по военнослужащим ВСУ пыталась работать украинская артиллерия и FPV-дроны.

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