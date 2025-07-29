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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:19

Российские «Герани» ударили по пункту ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по временному пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России ударили по пункту временного размещения ВСУ в Сумской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Бойцы РФ использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

Украинские военные расположились недалеко от села Зиново. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен по 125-й отдельной механизированной бригады теробороны ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска в ночь на 28 июля нанесли массированный удар по военным объектам Украины. По данным Минобороны РФ, военные использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Целями атаки стали аэродром и склады боеприпасов противника.

Также по сообщению российского военного ведомства, Вооруженные силы России нанесли удар по временному пункту дислокации ВСУ в районе острова Хортица. Как уточнили в Минобороны, российские военные атаковали объект с применением ударных БПЛА «Герань-2».

Кроме того, Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цели в Харькове. В Минобороны РФ никак не комментировали эту информацию.

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