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27 июля 2025 в 05:43

Дроны «Герань-2» атаковали объекты в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цели в Харькове, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Минобороны России не комментировало эту информацию.

В материале не раскрываются, какие именно объекты были поражены. При этом мэр города Игорь Терехов заявлял, что в Харькове прогремел взрыв, по всему региону звучала воздушная тревога.

Тем временем в Киеве произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе, а также в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Вместе с этим мэр украинской столицы Виталий Кличко говорил, что в Соломенском районе города загорелись склады.

Ранее стало известно, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Успешные действия провели бойцы подразделения «Восток».

До этого появилась информация, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области, украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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