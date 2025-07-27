Харьков содрогнулся от взрыва Мэр Харькова Терехов: в городе прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги в области, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Подробности инцидента не разглашаются.

Тем временем в городе звучит сирена. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Успешные действия провели бойцы подразделения «Восток».

До этого появилась информация, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Эти украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ликвидировали подразделение ВСУ, которое проходило боевую подготовку в Великобритании. По его словам, группа была уничтожена ФАБами.

Также Кимаковский заявил, что ВС РФ вплотную подошли к шахте «Краснолиманская». Предприятие является вторым по величине на Украине в угольной отрасли.