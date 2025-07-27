Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 01:23

Харьков содрогнулся от взрыва

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремел взрыв

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги в области, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Подробности инцидента не разглашаются.

Тем временем в городе звучит сирена. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Успешные действия провели бойцы подразделения «Восток».

До этого появилась информация, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Эти украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ликвидировали подразделение ВСУ, которое проходило боевую подготовку в Великобритании. По его словам, группа была уничтожена ФАБами.

Также Кимаковский заявил, что ВС РФ вплотную подошли к шахте «Краснолиманская». Предприятие является вторым по величине на Украине в угольной отрасли.

Харьков
Украина
взрывы
воздушная тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина, по которой Киеву сложно сдерживать наступление ВС РФ
Биолог назвала главный симптом штамма COVID-19 стратус
Шутил о Лукашенко и женился на эскортнице: где сейчас Слава Комиссаренко
Стало известно, как Европа будет закупать оружие для Украины у США
Израиль перехватил судно с гумпомощью Газе и похитил экипаж
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Харьков содрогнулся от взрыва
Украинский БПЛА нарушил электропитание железной дороги под Волгоградом
«Дерзко сражаются»: Путин оценил работу морских пехотинцев в зоне СВО
«Готов был на что угодно»: РФ забрала украинского информатора из плена ВСУ
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав
Стало известно о переводе штабов ВСУ из-за наступления ВС РФ
Богомаз раскрыл детали атаки ВСУ на Брянскую область
Путин поздравил моряков и морпехов с профессиональным праздником
ПВО отразила атаку 12 дронов ВСУ на три российских региона
Московский спортсмен не доплыл до финиша из-за проблем с сердцем
«Получишь все, что просишь»: Си Цзиньпин дал необычное обещание Вучичу
Юлия Меньшова: творческий путь и личная жизнь
В Турции рассказали о планах Эрдогана по встрече Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.