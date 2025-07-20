ВС России подошли вплотную к шахте «Краснолиманская», сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Отмечается, что это второе по величине угольное предприятие Украины. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Наши войска вплотную подошли к шахте «Краснолиманская». До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра, — сказал Кимаковский.

До этого Кимаковский заявил, что украинское военное руководство приняло решение о переброске в Красноармейск элитных пехотных подразделений и операторов БПЛА. По его словам, на этом направлении в настоящий момент ведутся ожесточенные сражения, так как оно является одним из ключевых. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Также он рассказал, что российские ВС установили огневой контроль над трассой Красноармейск — Родинское. Дорога служила последним маршрутом снабжения украинской армии в Красноармейске.В Минобороны эту информацию не комментировали.

Дорога стала второй по счету, обеспечивавшей поставки для ВСУ в этом районе. Советник главы республики отметил, что все три основные трассы, ведущие в город, находятся под прицелом российских войск и в зоне активных действий операторов беспилотников.