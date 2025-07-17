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17 июля 2025 в 11:41

В ДНР рассказали о переброске элиты ВСУ на одно направление

Кимаковский: ВСУ перебрасывают элитные подразделения в Красноармейск

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинское военное руководство приняло решение о переброске в Красноармейск элитных пехотных подразделений и операторов БПЛА, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. По его словам, на этом направлении в настоящий момент ведутся ожесточенные сражения, так как оно является одним из ключевых.

На Красноармейском направлении идут ожесточенные бои. Противник перебрасывает на это направление свои лучшие штурмовые подразделения и силы беспилотных систем, понимая, что сейчас это направление одно из приоритетных, — сказал советник главы ДНР.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об установлении ВС РФ контроля над населенным пунктом Новохатское в ДНР. По их словам, село было занято бойцами российской группировки «Восток» в результате активных наступательных действий.

Кроме того, представители 68-го отдельного разведбатальона Южного военного округа сообщили об уничтожении самоходной артиллерийской установки AS-90 ВСУ британского производства, а также девяти танков вблизи Русина Яра в ДНР. Информация о местоположении бронетехники была получена от пленного украинского танкиста.

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Красноармейск
Игорь Кимаковский
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