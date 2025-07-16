Еще одно село в ДНР перешло под контроль России

Еще одно село в ДНР перешло под контроль России МО: ВС России установили контроль над селом Новохатским в ДНР

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новохатское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Накануне бойцы начали контролировать еще два населенных пункта в ДНР — Воскресенку и Петровку. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, контроль над Малиновкой открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ. По его словам, этот шаг усилит давление на украинские силы и создаст угрозу их позициям в регионе.

Также появилась информация, что после взятия села Воскресенка российские военнослужащие вышли к границе Днепропетровской области еще на одном участке. Сейчас российские подразделения наступают в направлении сел Сичневое и Малиевка.