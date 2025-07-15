Российские военные продвигаются к двум селам Днепропетровской области «ВО»: ВС России пересекли границу Днепропетровской области еще на одном участке

После взятия села Воскресенка в ДНР российские военнослужащие вышли к границе Днепропетровской области еще на одном участке, сообщает «Военное обозрение». По его данным, российские подразделения наступают в направлении сел Сичневое и Малиевка. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Источник пишет, что контролем над Воскресенкой ВС РФ создали значительную угрозу для транспортно-логистического узла ВСУ в поселке Покровское Днепропетровской области. Там сходятся несколько трасс, включая дорогу на Днепр (Днепропетровск), Запорожье и Гуляйполе.

Также стало известно, что российские ВС установили огневой контроль над трассой Красноармейск — Родинское. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, дорога служила последним маршрутом снабжения украинской армии в Красноармейске. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Кроме того, появилась информация, что группа украинских солдат сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области. Уточняется, что бойцы служили в 144-й механизированной бригаде.