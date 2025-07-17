Российские военные за три часа уничтожили девять танков в ДНР

Российские военные за три часа уничтожили девять танков в ДНР Российские военные уничтожили девять танков и британскую самоходку AS-90 в ДНР

Российские военные за три часа уничтожили британскую самоходку AS-90 и девять танков в районе Русина Яра в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих 68-го отдельного разведбатальона Южного военного округа. По их данным, место стоянки бронированной техники выдал пленный танкист.

За день на Константиновском направлении уничтожен танковый батальон ВСУ, отметил командир взвода с позывным Сава. Выдавший укрытие техники танкист был взят в плен после того, как его боевую машину обездвижил дрон.

Оператор FPV-дронов с позывным Ростов отметил, что полученные от пленного координаты указали на лесной массив около Русина Яра. Расчет действовал в режиме свободной охоты. Операторы обнаружили замаскированный украинский танк и сразу нанесли удар.

Летели на досмотр, на контроль. Прилетаем — первый танк горит. Начали досматривать внимательнее лес. В этом лесу уничтожено мной лично шесть танков. И еще соседние подразделения уничтожили три. Поэтому за три часа мы уничтожили у противника девять танков. Получилось девять танков и одна САУ — АS-90, скорее всего, была. Танки по типу Т-64, Т-62 — вот такие модификации, — сказал Ростов.

Ранее пресс-служба Росгвардии сообщила, что расчеты БПЛА спецназа подбили три единицы боевой техники ВСУ в Сумской области. Уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», танк и пикап с личным составом Вооруженных сил Украины. В Росгвардии отметили, что беспилотники с управлением по оптоволоконному кабелю уничтожают технику противника даже в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.