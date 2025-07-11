Росгвардия показала кадры уничтожения танка и самоходки ВСУ Спецназ Росгвардии уничтожил танк и самоходку ВСУ в Сумской области

Расчеты БПЛА спецназа Росгвардии подбили три единицы боевой техники ВСУ в Сумской области, сообщила пресс-служба ведомства. Уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», танк и пикап с личным составом Вооруженных сил Украины.

Расчеты оптоволоконных дронов-камикадзе спецподразделений Росгвардии обнаружили и уничтожили находящийся в укрытии танк, движущуюся самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», а также поразили пикап с личным составом украинских боевиков, — говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что беспилотники с управлением по оптоволоконному кабелю уничтожают технику противника даже в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-2» по военному аэродрому Кульбакино. Объект расположен в Николаевской области Украины. В результате удара на аэродроме начался сильный пожар, а находящиеся там боеприпасы сдетонировали. В Минобороны России эти данные не комментировали.

До этого подразделения российской армии ударом «Гераней» уничтожили цеха противника по производству беспилотников. В Минобороны РФ сообщили о поражении целей в районе Конотопа Сумской области.