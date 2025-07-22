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22 июля 2025 в 09:45

Российские бойцы уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ

ВС России ударами ФАБ ликвидировали подготовленное в Британии подразделение ВСУ

ВКС России ВКС России Фото: МО РФ

Российские войска ликвидировали подразделение Вооруженных сил Украины, которое проходило боевую подготовку в Великобритании, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, группа была уничтожена фугасными авиационными бомбами (ФАБ).

В Минобороны России эти данные пока не комментировали.

Кимаковский отметил, что удары в селе Великомихайловка Днепропетровской области привели к полному разгрому этой группы украинских военнослужащих. Он уточнил, что значительная часть личного состава подразделения ВСУ получила подготовку на полигонах Великобритании, а командование противника недавно направило это формирование на данный участок фронта для укрепления обороны.

По информации Кимаковского, среди погибших были солдаты с богатым боевым опытом. Некоторые из них уже участвовали в сражениях на других направлениях, в том числе в Курской области.

Ранее Кимаковский сообщал, что ВС РФ вплотную подошли к шахте «Краснолиманская». Предприятие является вторым по величине на Украине в угольной отрасли.

В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

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