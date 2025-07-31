В «Ангаре» рассказали о ситуации с рейсами после инцидента с Ан-24

В «Ангаре» рассказали о ситуации с рейсами после инцидента с Ан-24 В «Ангаре» заявили о задержках и отменах рейсов

Часть рейсов авиакомпании «Ангара» будет задержана или отменена, заявили представители перевозчика на своей странице VK. По их словам, такая ситуация сложилась в связи с аннулированием руководством Росавиации сертификата на обслуживание воздушных судов.

В связи с аннулированием Росавиацией сертификата на техническое обслуживание ВС сообщаем, что авиакомпания продолжает выполнять полеты. Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будут отменены часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов, — говорится в сообщении.

Ранее в Амурской области был потерян контакт с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», который направлялся по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Недалеко от конечной точки полета связь с экипажем воздушного судна прервалась.

Позже спасателям в ходе поисковой операции удалось обнаружить обломки упавшей крылатой машины в 15 километрах от Тынды, куда Ан-24 и направлялся. Сотрудники МЧС с борта вертолета Ми-8 отыскали горящий фюзеляж самолета.