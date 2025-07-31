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31 июля 2025 в 09:54

В Запорожской области открыли новый участок фронта

Рогов: взятие Темировки открывает новый участок фронта в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Переход села Темировка под контроль российской армии открывает с северо-востока новый участок фронта по освобождению части Запорожской области, занятой ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, теперь ВС РФ смогут продвигаться в сторону города Гуляйполе, где украинские бойцы создали крупный командный и логистический пункт.

Темировка — это большой шаг к освобождению значительной части Запорожской области, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Рогов сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский экстренно посетил Запорожскую область после тревожных сообщений из зоны боевых действий. Визит связан с тяжелой обстановкой, складывающейся для украинской армии на этом направлении, отметил член ОП РФ.

До этого стало известно, что украинские формирования испытывают острую нехватку беспилотников на участке фронта у Работино в Запорожской области. Согласно наблюдениям российских бойцов, противник столкнулся с дефицитом как FPV-дронов, так и разведывательных аппаратов типа Mavic.

Запорожская область
Владимир Рогов
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ВСУ
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