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30 июля 2025 в 22:23

Срочному визиту Сырского в Запорожскую область дали объяснение

Рогов: Сырский приехал в Запорожскую область из-за тяжелой ситуации в зоне боев

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский экстренно посетил Запорожскую область после тревожных сообщений с зоны боевых действий, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, визит связан с тяжелой обстановкой, складывающейся в этом направлении, пишет РИА Новости.

По словам Рогова, Сырский выехал в оккупированную ВСУ часть региона, получив данные о критическом положении на Запорожском направлении. Главком лично проверил состояние обороны, чтобы оценить масштабы проблем и попытаться стабилизировать ситуацию.

Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения, что Запорожский фронт начинает сыпаться, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что линия обороны ВСУ потеряла управление и фактически оказалась разрушена. По данным источников, войска столкнулись с абсолютным хаосом и неорганизованностью. Из-за этого главнокомандующий армией впал в панику. Сырский хаотично перебрасывает соединения с одних направлений на другие, еще более истощенные и недостаточно укомплектованные.

Александр Сырский
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