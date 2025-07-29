Линия обороны Вооруженных сил Украины потеряла управление и фактически оказалась разрушена, сообщает Telegram-канал «Резидент». По его информации, войска столкнулись с абсолютным хаосом и неорганизованностью. Из-за этого главнокомандующий армией Александр Сырский впал в панику.

Как уточнил канал, на фоне заверений украинского командования о стабилизации обстановки в войсках прослеживаются четкие признаки надвигающегося краха. Авторы отметили, что в окрестностях Алексеевки и Юнаковки продолжаются ожесточенные бои, большая часть которых приходится на труднопроходимые леса.

Что касается Сырского, добавили авторы, он активно пытается устранить проблемы в обороне. Для этого главком ВСУ хаотично перебрасывает соединения с одних направлений на другие, еще более истощенные и недостаточно укомплектованные.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о службе в армии мужчин старше 60 лет. По его мнению, это говорит, что в стране не осталось подходящих под мобилизацию людей. Колесник убежден, что СВО может завершиться уже скоро.