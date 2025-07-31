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31 июля 2025 в 09:22

В Раде раскрыли масштабы коррупции на украинской таможне

Бюджет Украины ежегодно недополучает 400 млрд гривен из-за коррупции на таможне

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бюджет Украины не получает 400 млрд гривен (770 млрд рублей) ежегодно из-за коррупционных схем на таможне, заявил на YouTube-канале телеведущей Ланы Шевчук депутат Рады Юрий Камельчук. Он задался вопросом, почему украинские антикоррупционные ведомства не возбуждают уголовные дела против причастных к этому чиновников.

Украинская таможня недодает украинскому бюджету 400 млрд гривен в год, — сказал парламентарий.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-партнеры планируют построить элитные особняки в поселке Козин под Киевом. По его словам, информация об этом имеется у Национального антикоррупционного бюро Украины. Как утверждает блогер, помимо Зеленского, речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке, экс-вице-премьере Алексее Чернышове и бизнесмене Тимуре Миндиче — совладельце студии «Квартал 95».

До этого в СМИ появилась информация, что фигуранты уголовных дел НАБУ дали показания против Зеленского. По их словам, дела связаны с бизнес-партнером главы государства, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

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